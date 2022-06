Rua Pão de Açúcar, que dá acesso ao Faz Quem Quer - Reprodução / Google Street View

Publicado 13/06/2022 07:30

Rio - Policiais militares do 9ºBPM (Rocha Miranda) realizam uma operação, na manhã desta segunda-feira, nas comunidades do Cajueiro, Congonha e Faz Quem Quer, em Madureira, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, a ação tem o objetivo de desarticular movimentações criminosas relacionadas aos roubos de veículos e de carga na região.

Ainda não há informações sobre prisões, feridos ou apreensões.