Taxa de positividade de testes antígeno realizados no estado ficou em 28%Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

O levantamento observou a semana de 29 de maio a 5 de junho. No período, foram realizados, em média, 10 mil testes de antígeno por dia, que tiveram a taxa de positividade de 28%. Também foram analisados, em média, mil exames do tipo RT-PCR, feitos em sua maioria em pacientes internados, dos quais 23% tiveram resultados positivos.

Rio - O estado do Rio de Janeiro continua registrando aumento na taxa de positividade de testes de covid-19 e nos atendimentos de pacientes com sintomas de síndrome gripal. Entretanto, apesar do cenário de crescimento dos indicadores precoces da doença, a 3ª edição do panorama divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), na última sexta-feira (10), apontou que as solicitações de leitos ainda estão em patamares baixos.





Ainda de acordo com o panorama, o indicador de solicitações de leitos apresentou aumento relativo, mas em números absolutos ainda baixos. Partindo de um patamar de dois a três pedidos de internação por dia, a média diária de solicitações foi de 13 para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 12 para enfermaria, na semana analisada. Já a média diária de pacientes aguardando vaga foi de 17 para UTI e 14 para enfermaria. Na semana anterior, a média diária de solicitações foi de seis para UTI e cinco de enfermaria.



A procura por assistência médica de casos de síndrome gripal nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do estado também teve aumento de 14% em relação à semana anterior. Enquanto ocorreram 428 atendimentos, sendo 263 pediátricos, entre os dias 22 e 28 de maio, na semana de 29 do mês passado até o último dia 5, foram registrados 489, dos quais 256 foram de pediatria.

Chieppe também alertou a população sobre a importância de colocar o esquema vacinal contra a covid-19 em dia. "Estamos observando um aumento nos indicadores da covid-19 no estado. Por isso, convocamos a população para que retorne aos postos para completar o esquema vacinal. Quem ainda não tomou a primeira dose ou as doses de reforço deve fazer isso o quanto antes. As vacinas são seguras e a forma mais eficaz que temos para evitar casos graves e óbitos pela covid-19", disse o secretário.