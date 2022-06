Estado do Rio tem registrado aumento na taxa de positividade dos testes - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 07/06/2022 10:11 | Atualizado 07/06/2022 10:13

Rio - O estado do Rio de Janeiro vem registrando um crescimento contínuo na taxa de positividade dos testes de covid-19. O 3º panorama da doença, divulgado nesta segunda-feira (6) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), aponta que os atendimentos de pacientes com síndrome gripal também aumentaram ao longo das semanas de maio. No levantamento anterior, a variação entre os dias 8 a 14 e 15 a 21 já havia sido observada. Entretanto, os indicadores não configuram cenário semelhante aos que precederam as ondas da pandemia.De acordo com o relatório, a taxa de positividade dos exames do tipo RT-PCR, realizados em sua maioria em pacientes internados, chegou em 21,4%, e a de antígeno ficou em 22%, na média móvel dos dias 22 a 28 de maio. Já no período de 15 a 21 do mesmo mês, a positividade ficou, respectivamente, em 15% e 18,4%. Os dados incluem os testes feitos em unidades de saúde públicas e privadas do estado.Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), houve aumento de 5% na procura por assistência para casos de síndrome gripal no período analisado, em comparação com a semana anterior. Em média, foram realizados 396 atendimentos diários entre os últimos dias 22 e 28, sendo 238 pediátricos. Na semana de 15 a 21, foram 374, dos quais 237 foram pediátricos.Ainda segundo o panorama, a média diária de solicitações de leito para covid-19 foi de seis para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e cinco de enfermaria, na semana analisada. No mesmo período, a média diária de pessoas aguardando leito foi de quatro para UTI e dois para enfermaria. Não foi observado aumento significativo de internações e óbitos provocados pela doença.Para o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, o aumento nos indicadores pode ser justificado pela sazonalidade e o baixo número de internados e óbitos é atribuído à vacinação. De acordo com o Painel da SES, foram aplicados 13.616.885 de primeiras doses de imunizante contra a doença, 12.531.906 segundas doses, além de 6.341.215 terceiras e 238 mil quartas doses. O esquema vacinal primário contemplou 85% da população fluminense com 12 anos ou mais e 77% acima dos 5 anos."Estamos num período em que as doenças respiratórias tendem a aumentar. É o que chamamos de sazonalidade. A gente acredita que essa taxa de positividade, em torno dos 20%, seja a esperada para covid-19 nos meses de menor temperatura. Não estamos observando aumento significativo de internações e isso se deve à alta cobertura vacinal no estado. Por isso, é fundamental que as pessoas retornem aos postos para receber a dose de reforço", afirma Chieppe.A SES acompanha diariamente os dados para verificar possíveis pioras exponenciais no cenário epidemiológico. Com base no plano de contingência da secretaria, em cada nível de ativação, são definidas medidas a serem tomadas para conter a transmissão do vírus. Caso haja necessidade de ampliação de leitos, a pasta informou que conta com um cronograma escalonado para reversão dos leitos de covid-19, que com a baixa na transmissão, foram revertidos para atender casos clínicos. Em maio, a capacidade de atendimento foi ampliada com mais 41 leitos pediátricos na rede estadual.