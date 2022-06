Celebridades do meio jurídico de esquerda e direita realizarão, na próxima quinta-feira, um julgamento simulado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 07/06/2022 22:11 | Atualizado 07/06/2022 22:42

Rio - Julgamento simulado com um réu de verdade vai mobilizar, na próxima quinta-feira (9), celebridades do meio jurídico de esquerda e direita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O réu será Renato Freitas, vereador do PT em Curitiba, que pode ter seu mandato cassado — ele é acusado de ter invadido uma igreja com outros manifestantes, para protestar contra o assassinato do imigrante congolês Moïse Kagambe, morto no dia 24 de janeiro, em um quiosque na praia da Barra da Tijuca.

"Vamos ver o Brasil em julgamento. Em jogo, a liberdade religiosa, de expressão e de manifestação", disse o desembargador federal e coordenador do evento, William Douglas.

O evento vai contar com a participação desde o advogado especializado em Direito Criminal, Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay), na defesa, até Hélio Bolsonaro na acusação. A presidência será realizada por Ivone Caetano, primeira juíza e desembargadora negra do Estado.

Equipe de acusação e defesa

Equipe de acusação (pela cassação):

- Paulo Cremoneze, advogado (SP)

- Ludmila Lins Grilo, professora de Direito Penal

- Bernardo Kuster, diretor de opinião do jornal BSM

- Helio Bolsonaro, deputado Federal (PL-RJ)

Equipe de defesa (pela não cassação):

- Renato Ferreira, advogado (RJ) e doutorando em Sociologia e Direito (UFF)

- Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay), advogado criminalista

- Saul Tourinho Leal, advogado (DF) e doutor em Direito Constitucional

- William Douglas, professor de Direito Constitucional