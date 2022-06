O prefeito Eduardo Paes tomou as suas vacinas contra gripe e quarta dose de reforço - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 07/06/2022 19:07

Rio - O prefeito Eduardo Paes disse, na tarde desta terça-feira (6), que, neste momento, não há necessidade de montar postos só de testagens para covid no município. De acordo com Paes, a princípio, as testagens serão mantidas nas unidades de saúde da prefeitura. O prefeito tomou a quarta dose da vacina contra a covid-19, na Clínica da Família Estácio de Sá, no Rio Comprido, nesta tarde.

"Todos os postos de unidades de saúde da prefeitura têm testagem. Nós anunciamos algumas áreas onde se tem uma maior procura, um reforço maior. À medida que formos identificando novos casos, vamos reforçando nossos postos", explicou o prefeito que completou: "Estou muito feliz de estar tomando a minha quarta dose, tomem a vacina de vocês porque é muito importante".



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, que acompanhava Paes e também tomou a segunda dose de reforço informou que, desde a última quinta-feira, a prefeitura aplicou mais de 100 mil doses de vacina da covid.



"Voltamos a ter uma procura grande. Só ontem segunda-feira (6), foram mais de 20 mil doses de reforço, primeira dose para aquela população que estava atrasada. Estamos avançando. Abrimos para 50 anos a segunda dose de reforço. A partir de hoje, os trabalhadores da saúde, com mais de 40 anos, podem se vacinar. As unidades estão tendo procura e vamos continuar avançando com a vacinação", garantiu Prado.

A comerciante Dayse Fernandes, de 61 anos, também tomou as suas vacinas da gripe e covid nesta quarta-feira. Ela reforça que a vacinação da população é muito importante: "Nós temos aí um mundo inteiro estudando um vírus novo. Como é que eu posso não dar importância a esse tipo de vacina? Isso vai ficar como história para meus netos e bisnetos."



O manobrista de carros Everaldo da Silva Araújo, de 50 anos, lembra que é necessário que a população deva tomar as precauções para evitar qualquer doença. "A gente precisa se imunizar e se fortalecer contra toda e qualquer gripe e vírus que estamos sujeitos". De acordo com Araújo, quando a pandemia estava no auge, ele perdeu alguns parentes e acredita que tenha pegado a covid, mas não chegou a procurar um médico para a confirmação.

De acordo com informações do Painel Covid, o município do Rio tem 479.468 casos confirmados, sendo 4.469 graves, além de 1.749 mortes confirmadas.