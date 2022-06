No Sampaio, o cuidador de idosos Reginaldo Avelar Porto morreu por causa de briga alheia - Reprodução

No Sampaio, o cuidador de idosos Reginaldo Avelar Porto morreu por causa de briga alheiaReprodução

Publicado 07/06/2022 20:47

Rio - O corpo do cuidador de idosos Reginaldo Avelar Porto, de 38 anos, será enterrado nesta quarta-feira (8), às 15h30, no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O velório terá início às 15h. O trabalhador foi morto por um tiro disparado por um policial militar, nesta segunda-feira (6), na Avenida Marechal Rondon, no Sampaio, Zona Norte do Rio