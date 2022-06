Pistola e revólver foram apreendidos pelos agentes - Divulgação

Publicado 07/06/2022 18:24

Rio - Um tiroteio entre policiais militares e criminosos no bairro de Santa Luzia, em São Gonçalo, terminou com um suspeito morto e outro detido nesta terça-feira (7). Com os dois, foram apreendidos uma pistola e um revólver.

De acordo com a PM, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam um patrulhamento no local quando foram atacados pela dupla e revidaram. Após o fim do confronto, eles encontraram os dois homens, um deles morto. A ocorrência segue em andamento.