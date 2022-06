Publicado 08/06/2022 00:00

A violência que agora assusta a Barra da Tijuca infelizmente é a realidade de tantos locais do estado há tempos. O fim da pandemia, o desemprego e a desvalorização do dinheiro escancarou a desigualdade e aumentou a violência. Só com planejamento e trabalho haverá mudanças.

Não adianta fechar bingos clandestinos. Fecha um, abrem dois. É um tema que precisa ser debatido a fundo para que se tenham políticas que cuidem de quem é viciado, mas que chegue aos cofres públicos, e revertido para toda sociedade, a fortuna que os jogos geram.