Rio - Policiais do Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) realizaram, na tarde desta terça-feira (7), uma operação no Morro do Turano, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Imagens publicadas nas redes sociais mostram um helicóptero sobrevoando a região. Segundo a corporação, dois criminosos gravemente feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Um deles não resistiu.

Um fuzil AK-47 e uma pistola foram apreendidos, além de uma quantidade de drogas ainda não contabilizadas. Ainda de acordo com a Civil, os dois são integrantes do tráfico de drogas que opera no local, sendo que o homem morto tinha um mandado de prisão pendente, bem como diversas prisões e anotações criminais. Já o que se encontra internado tem uma passagem pela polícia de quando era adolescente.

Nas redes sociais, moradores das proximidades se mostraram assustados com o tiroteio.

Tiros e sirene vindo do turano 10 minutos depois helicópteros voando super baixo aqui na Tijuca .

Mano são 15:00 da tarde !!!!! — Mary (@_marymouraa) June 7, 2022 Vídeos mostram o ação do helicóptero da Civil sobrevoando o Morro do Turano.

CONFIRA: