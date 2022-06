Idoso foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação

Publicado 07/06/2022 19:58

Rio - Após dez dias internado, o idoso Jorge Peixoto da Silva, de 66 anos, atingido por uma bala perdida na cabeça, em São Gonçalo , morreu na manhã desta terça-feira. A informação foi confirmada pelo Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde a vítima havia passado por uma cirurgia no último dia 28. Na segunda-feira (6), a direção da unidade informou que o paciente encontrava-se estável.

A causa da morte não foi informada mas, ainda conforme o hospital, a família do idoso autorizou a doação de suas córneas. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Jorge.



Até o momento, a 74ª DP (Alcântara) não avançou nas investigações para descobrir quem foi o autor do disparo. De acordo com testemunhas, o idoso estava trabalhando em uma obra dentro de um estabelecimento no bairro de Santa Luzia, quando foi baleado. Em um vídeo, é possível ver marcas de sangue no chão do local.

De acordo com a Polícia Militar, policiais da Ocupação Jardim Catarina, do 7° BPM (São Gonçalo), foram atacados por criminosos armados na ocasião. Outras equipes da unidade seguiram em apoio e, na Avenida Santa Luzia, também foram atacadas a tiros por criminosos em duas motos. Uma das viaturas foi atingida nas laterais e pneus.