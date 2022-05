Idoso é baleado enquanto realizava uma obra em São Gonçalo - Divulgação

Idoso é baleado enquanto realizava uma obra em São GonçaloDivulgação

Publicado 28/05/2022 15:47

Rio - Um idoso, identificado como Jorge Peixoto da Silva, de 66 anos, foi baleado na cabeça durante um tiroteio no bairro Santa Isabel, em São Gonçalo, e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no mesmo município, no fim da manhã deste sábado. A direção do hospital informou que a vítima passa por cirurgia neste momento.

Segundo testemunhas, Jorge foi atingido por uma bala perdida durante um confronto entre traficantes e policiais do 7º BPM (São Gonçalo). Ele estava dentro de um estabelecimento fazendo uma obra. Em um vídeo recebido por O DIA é possível ver o local com ferramentas no chão e marca de sangue.

Idoso de 66 anos é baleado durante tiroteio em São Gonçalo, neste sábado (28)#ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/hnNW7nuy0G — Jornal O Dia (@jornalodia) May 28, 2022

De acordo com a Polícia Militar, policiais da Ocupação Jardim Catarina, do 7° BPM (São Gonçalo), foram atacados por criminosos armados neste sábado. Outras equipes da unidade seguiram em apoio e, na Avenida Santa Luzia, também foram atacadas a tiros por criminosos em duas motos. Uma das viaturas foi atingida nas laterais e pneus.

Ainda segundo a corporação, os PMs estão estão bem e o policiamento está sendo reforçado na região. Posteriormente, a unidade foi informada sobre a entrada de um homem ferido no HEAT. Questionados se houve confronto na ação, a PM ainda não respondeu. A ocorrência está em andamento.