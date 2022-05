Rogério Nunes de Oliveira, o 'Dudu da Kombi', ficou internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) por dez dias - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 29/05/2022 16:01

Rio - Após dez dias internado em estado gravíssimo, o ex-candidato a vereador Rogério Nunes de Oliveira, de 40 anos, mais conhecido como "Dudu da Kombi", morreu na manhã desta sexta-feira (27), no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). De acordo com a direção do hospital, o paciente faleceu devido a complicações do seu quadro clínico, que era instável.

Ele deu entrada no HGNI no dia 17 de maio, em estado gravíssimo, após ter sido vítima de um ataque próximo ao Cemitério de Austin, em Nova Iguaçu . "Dudu da Kombi" estava internado no CTI, respirando com ajuda de aparelhos, mas não resistiu.

Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se os autores do crime já foram identificados. O caso está sendo investigado pela 58ª DP (Posse).

Nas redes sociais, políticos e amigos lamentaram a morte dele. "Essa madrugada, perdemos um companheiro de caminhada e um amigo muito querido. Nosso grande Dudu da Kombi, que estava internado no Hospital da Posse, foi se sentar junto a Deus. Que o Senhor conforte a família nesse momento de profunda tristeza e preserve em nossas mentes a memória do homem trabalhador e sempre presente que o Dudu gostava de ser", escreveu o deputado federal Juninho do Pneu (DEM).

"Um sentimento de profunda consternação, pesar e tristeza se abateu sobre nós com a notícia de falecimento do nosso grande amigo Dudu da Kombi. Todos que o conheciam eram unânimes em afirmar seu caráter sincero, gentil e amigo para todas as horas. Nesse momento difícil, ofereço aos familiares e amigos meus sentimentos por essa perda tão significativa para todos nós. Que Deus, em sua infinita sabedoria, acalente o coração de todos nós que sofremos com sua partida", escreveu um amigo de Dudu.

Rogério foi candidato a vereador de Nova Iguaçu em 2016, pelo Partido Humanista da Solidariedade (PHS). Desde 7 de julho de 2021, ele trabalhava como servidor da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, ocupando cargo em comissão ligada à Diretoria Legislativa.