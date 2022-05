Raian de Oliveira Lopes, o 'Nego Velho', de 20 anos, foi preso pela polícia - Divulgação

Publicado 29/05/2022 16:22

Rio - Policiais militares da 2ª Unidade de Polícia Pacificadora prenderam, na noite deste sábado, um homem foragido da Justiça e integrante do tráfico de drogas do Complexo do Jacarezinho, Zona Norte do Rio. Com a ajuda do WhatsApp do Portal dos Procurados do Disque Denúncia (98849-6099), os PMs localizaram Raian de Oliveira Lopes, o "Nego Velho", de 20 anos.

Raian estava sendo monitorado pelos policiais do Grupamento Tático de Polícia de Proximidade (GTPP). Através de dados de Inteligência da Unidade e após receberem a informação de sua localização, os PMs montaram uma operação de inteligência neste sábado e prenderam o homem na Avenida Dom Helder Câmara, em Higienópolis, Zona Norte do Rio.

Contra "Nego Velho" havia um mandados de prisão, expedido na última quinta-feira, pela 19ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de associação para a produção e tráfico com aumento de pena por tráfico de drogas com pedido de prisão preventiva, onde constam mais 14 suspeitos de envolvimento com o tráfico do Complexo do Jacarezinho.

A ocorrência foi encaminhada para a 25ª DP (Engenho Novo), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis. O preso será encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.