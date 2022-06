Policiais do 16º BPM (Olaria) fazem operação na comunidade do Quitungo, na Zona Norte - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 07/06/2022 18:21 | Atualizado 07/06/2022 18:35

Rio - A Polícia Militar realizou, no fim da tarde desta terça-feira (7), uma operação emergencial para resgatar uma moradora da comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, Zona Norte do Rio. De acordo com o 16º BPM (Olaria), a mulher estava sendo ameaçada por criminosos locais e impedida de sair de casa em represália por ter prestado queixa contra seu irmão por agressão.



Ao chegarem à comunidade, as equipes foram recebidas a tiros disparados da parte alta da comunidade, dando início a um confronto. Após o tiroteio, a moradora conseguiu sair de casa e se refugiar num local fora da comunidade.

Por volta das 16h44, a plataforma Fogo Cruzado registrou um intenso tiroteio na região. Às 18h, ainda era possível ouvir disparos. Moradores também tentaram alertar familiares que estavam retornando do trabalho no fim da tarde.

"Sai da rua morador bala tá comendo no Quitungo e Guaporé", "Evitem a região da Penha!

Muitos tiros na localidade de Guapore, Quitungo, morros do Sereno e Fé". Um outro perfil também reclamou da violência na região: "Quitungo já foi tranquilo e bom pra morar... Todo dia um perrengue diferente".

Os PMs permanecem na comunidade para garantir a retirada dos pertences da moradora de sua casa. A ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina).