Ressaca atinge orla do Rio e atrai pedestres e surfistas - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 13/06/2022 09:30 | Atualizado 13/06/2022 10:14

Rio - A cidade do Rio seguirá com céu nublado e baixas temperaturas durante toda semana, de acordo com o Sistema Alerta Rio. A previsão indica que há possibilidade de chuva fraca a moderada somente nesta terça-feira. O mar também sofrerá com ressaca, segundo a Marinha do Brasil.

Nesta segunda-feira, ventos úmidos do oceano manterão a nebulosidade variada na capital, com céu nublado a parcialmente nublado ao longo do dia. Não há previsão de chuva e os ventos previstos para serem moderados a fortes. As temperaturas permanecerão baixas e estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 12°C e máxima de 23°C.

Na terça-feira, chuva fraca a moderada deve ocorrer durante o período da madrugada e da manhã, com temperaturas iguais ao dia anterior. De quarta até quinta-feira o dia ficará parcialmente nublado, sem previsão de precipitação, com máximas de 27º C e mínimas de 13º C.

Na sexta-feira o tempo volta a abrir, com poucas nuvens, e ventos fracos a moderados. A máxima nesse dia será de 28º C e a mínima segue 13º C. As baixas temperaturas caracterizam o período de junho, que faz a transição entre as estações do outono e do inverno no Brasil, marcado para começar no dia 21 deste mês.

Confira as recomendações de segurança da Marinha durante os períodos de ressaca para as populações que vivem nas orlas de praias:

- Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

- Evitar a prática de esportes no mar;

- Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

- Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

- Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

- Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

- Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Campanha do agasalho antecipada

O frio que atinge a cidade desde Maio deste ano fez com que a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) antecipasse o início da Campanha do Agasalho deste ano. A campanha foi iniciada quase um mês antes do previsto. A ideia é arrecadar os agasalhos e distribuir para pessoas carentes e em situação de rua. As doações de casacos, roupas de frio, colchões, mantas e calçados podem ser feitas durante 24 horas em três pontos de coleta.

São eles: Centro Popular Bárbara Calazans, na Rua República do Líbano, 54; no CREAS Maria Lina de Castro Lima, na Rua São Salvador, 56, Flamengo; e no CREAS Zilda Arns Neumann, na Rua Cândido Magalhães, 88, Campo Grande.

De acordo com a SMAS, os pontos também estarão recebendo pessoas para atendimento e encaminhamento para abrigos da Prefeitura do Rio. Além disso, os polos irão oferecer alimentação, banheiros e água.