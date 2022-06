-

Publicado 13/06/2022 09:00

Rio - Chegou junho, e com ele, o tradicional cortejo junino dos Doutores da Alegria pelos hospitais públicos da capital e Grande Rio. Atores do projeto desfilarão pelas alas das unidades de saúde apresentando o ‘São João da Orquestra Circônica’, a partir de hoje.

O projeto retorna aos hospitais após dois anos sem atividades presenciais no Rio de Janeiro, em virtude da pandemia. Os artistas do grupo Orquestra Circônica, selecionado pelo edital Plateias Hospitalares em fevereiro deste ano, vão vestir figurinos típicos como camisas xadrez, vestidos coloridos e chapéu de palha e tocarão músicas das festas de São João, levando a alegria de um “arraiá” para o ambiente hospitalar.

Doutores da Alegria transita nos campos de saúde, cultura e assistência social. E o folclore brasileiro é sempre reverenciado nas encenações. O cortejo será composto por seis artistas por apresentação, que visitarão as unidades: Hospital Municipal da Piedade (bairro da Piedade), Hospital Municipal Adão Pereira Nunes (Duque de Caxias), Hospital Estadual Azevedo Lima (Niterói), Hospital Estadual Eduardo Rabello (Campo Grande), Hospital da Mulher Heloneida Studart (São João de Meriti) e Hospital Estadual Alberto Torres (São Gonçalo).

O projeto Plateias Hospitalares foi criado em 2009 por Doutores da Alegria, com o objetivo de promover o acesso à cultura por meio de uma programação voltada a pacientes adultos e idosos, crianças e comunidades do entorno de hospitais públicos do Estado do Rio de Janeiro. A ideia é trabalhar para que, cada vez mais, o hospital seja um espaço não somente de cuidado, mas de promoção da saúde em que a arte é coadjuvante.



Inspirado no projeto americano Hospital Audiences, o Plateias Hospitalares tem parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Saúde. Em 13 anos de existência, já foram realizadas mais de 500 apresentações, beneficiando mais de 100 mil pessoas. O trabalho é gratuito para os hospitais e mantido por doações de pessoas e empresas.

Agenda - Início sempre às 14h

Hoje - Hospital Municipal da Piedade (Piedade).

15/06 – Hospital Estadual Azevedo Lima (Niterói).

22/06 – Hospital Estadual Eduardo Rabello (Campo Grande).

23/06 – 14h – Hospital da Mulher Heloneida Studart (São João de Meriti).

24/06 – 14h – Hospital Estadual Alberto Torres (São Gonçalo).

29/06 – 14h – Hospital Adão Pereira Nunes (Caxias).