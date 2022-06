(Foto de arquivo) Policiais realizam operação no Morro do Andaraí - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/06/2022 06:48 | Atualizado 13/06/2022 08:47

Rio - A Polícia Militar realiza, desde as primeiras hora da manhã desta segunda-feira, uma operação de repressão a grupos criminosos no Morro do Andaraí, na Zona Norte do Rio. Ainda não há informações sobre prisões, apreensões ou feridos.

Equipes da #CPP e da #UPPAndaraí realizam agora nesta manhã uma operação na comunidade do Andaraí.@GovRJ @PMERJ #ServireProteger pic.twitter.com/vf4HVrWsrC — @pmerj (@PMERJ) June 13, 2022 A ação acontece através dos agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Andaraí.