Para receber a vacina, profissionais precisam apresentar documento que comprove a função - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 13/06/2022 11:16

Rio - O calendário de vacinação contra a covid-19 avança nesta terça-feira (14) na cidade do Rio. Os trabalhadores da saúde com idades de 30 anos ou mais poderão receber a segunda dose de reforço em uma das mais de 230 unidades de Atenção Primária. O imunizante vai estar disponível para os contemplados que tomaram o primeiro reforço há quatro meses ou mais.



Para receber a vacina, os profissionais também precisam apresentar um documento original com foto e algum outro que comprove a função, como comprovante do conselho de classe, contracheque, declaração do estabelecimento onde atuam ou carteira de trabalho. A vacinação para o grupo só volta a avançar no próximo dia 21, quando poderão tomar o segundo reforço os trabalhadores da área com 18 anos ou mais.



Além do grupo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segue aplicando o segundo reforço para pessoas com 50 anos ou mais, e o primeiro para pessoas a partir dos 12 anos. As unidades também oferecem imunizantes para quem precisa completar o esquema vacinal primário ou não recebeu nenhuma dose contra a covid-19.

Os postos disponibilizam ainda, das 8h às 17h, testes para detectar a doença em pacientes que apresentem sintomas. Desde o último mês, com o aumento de casos de síndrome gripal, a Atenção Primária do município vem registrando aumento na procura pelo exame e vacinas contra a gripe e o novo coronavírus. Na última semana, foram realizados mais de 60 mil do tipo antígeno nas unidades municipais e a taxa de positividade ficou em 22%.

Com 1.425.414 doses aplicadas, a cobertura vacinal contra a influenza está, atualmente, em 53%, mas a meta é alcançar 90% dos cariocas. Já a cobertura da vacinação contra a covid-19 contemplou 99,8% dos maiores de 18 anos e 93,9% dos maiores de 5, com o esquema primário. O primeiro reforço foi aplicado em 68,1% dos adultos e 21% dos adolescentes a partir dos 12 anos. Receberam o segundo reforço, até o momento, 64,8% dos idosos a partir dos 60 anos e 19% dos adultos com 50 anos ou mais. Ao todo, foram 16.703.203 doses aplicadas.