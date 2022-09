Abertura do Rock in Rio 2022 acontece nesta sexta-feira - Divulgação

Publicado 02/09/2022 21:28

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está presente no Rock in Rio desde antes da abertura dos portões nesta sexta-feira (02). A ação teve como objetivo fiscalizar a comercialização de alimentos do lado de fora do evento e assistência hospitalar.

De acordo com a secretaria, o Instituto de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) realizou, até as 20h, 13 vistorias em estabelecimentos que comercializam alimentos. Durante a vistoria, 13 amostras foram coletadas em sete inspeções e encaminhadas para o Laboratório de Análises de Saúde Pública (LASP).

Além da coleta, foram realizados sete autos de infração: três por condições higiênico-sanitárias inadequadas, dois por rotulagem incompleta, um por laudo insatisfatório e um por temperatura inadequada. Uma tabacaria também foi vistoriada e autuada por comercialização de produto fumígeno em embalagem sem aprovação da Anvisa. O IVISA ainda realizou 10 inspeções em quatro postos médicos do evento e seis ambulâncias, sem intercorrências.

Apesar de o atendimento médico na cidade do rock ser de responsabilidade dos organizadores do evento, a SMS prestou assistência para que, em casos mais graves e que dependam de assistência hospitalar, possam ser transferidos para unidades públicas ou privadas. Até as 20h, a rede pública municipal recebeu dois pacientes encaminhados pelos postos médicos do Rock in Rio: um caso de infarto foi levado para o CERBarra e uma gestante, com sangramento, para a Maternidade Leila Diniz.

Já a Superintendência de Vigilância em Saúde atua no evento monitorando eventuais casos de agravo de relevância sanitária. Até o momento, não houve atendimento a pacientes com doenças de notificação compulsória na área do festival.