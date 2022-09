Estação Penha II, módulo expresso, é reaberta após reforma - Divulgação

Estação Penha II, módulo expresso, é reaberta após reforma Divulgação

Publicado 02/09/2022 19:13

Rio- A Mobi-Rio informou a reabertura do módulo expresso da estação Penha II, na tarde desta sexta-feira (2), após obras em suas estruturas, atingidas por um incêndio em junho de 2021. Na retomada das reformas das estações, que começaram no mês passado, a primeira a ser remodelada foi a Vila Militar, no corredor Transolímpica. Na última quarta-feira (31), foi entregue o módulo parador da estação Penha I.

A reforma de Penha II, módulo expresso, seguiu o padrão adotado anteriormente nas outras estações do sistema BRT, com a substituição de portas de vidro por chapas de aço vazadas. Outras mudanças são a fiação embutida e portas com trava automática e mecanismos blindados.