A jovem Tauane Kelly, com Marlei dos Santos Jesus, no batizado, antes de serem baleados dentro de casaFoto: Agência O Dia

Publicado 02/09/2022 17:12 | Atualizado 02/09/2022 17:26

Rio - A jovem Tauane Kelly do Nascimento, de 21 anos, baleada dentro de casa na comunidade do Grão Pará , no último sábado (27), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, deverá passar por nova cirurgia para corrigir as fraturas no braço direito, causadas pelos tiros. Ela segue internada no Hospital da Posse, na mesma cidade. Na ocasião, o namorado dela, Marlei de Jesus Santos, de 17 anos, também foi atingido e acabou morrendo. Ela corre risco de perder os movimentos da mão.