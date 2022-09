Os acusados, padrasto e enteado, foram presos por agentes da 82ª DP (Maricá) - Reprodução/Internet

Os acusados, padrasto e enteado, foram presos por agentes da 82ª DP (Maricá)Reprodução/Internet

Publicado 02/09/2022 16:11 | Atualizado 02/09/2022 16:22

Rio - Um casal de idosos, identificados como Ana Maria Brum, 63 anos, e Emanuel Antônio dos Santos, 67 anos, foi roubado e esfaqueado por criminosos dentro de casa no bairro de Inoã, em Maricá, na última terça-feira (30). Os suspeitos foram presos no dia seguinte e identificados como Thiago Maciel da Silva e Robson dos Santos Ferreira, enteado de Thiago.

De acordo com a Polícia Civil, além dos golpes com faca o casal foi agredido com chutes, socos e pauladas. Os criminosos ainda roubaram cartão bancário e a identidade do idoso, pois sabiam que ele havia vendido uma casa recentemente. A prisão ocorreu após Thiago Maciel realizar compras com o cartão da vítima, sendo então identificado logo em seguida pelos policiais da 82ª DP (Maricá). Com ele, foi apreendido um revólver 38 e munições. Robson dos Santos estava junto com Thiago no momento do flagrante. Eles foram autuados por porte de arma de fogo e tiveram as fianças negadas pela autoridade policial.

Um vídeo divulgado em grupos de aplicativo mostra o momento em que o filho do idoso, que não teve a identidade revelada, descreve, ainda na delegacia, que os criminosos fingiram ter interesse em alugar a casa para entrar na residência do casal.

"Eles chamaram no portão dizendo que iam alugar uma casa, então a minha madrasta [Ana Maria] foi lá e abriu, nisso um rapaz entrou, só que nesse momento meu pai estava no quarto. Enquanto isso, o suspeito foi na cozinha, pegou uma faca, apertou a garganta da minha madrasta e deu facadas na cabeça dela até desmaiar, mas antes ela deu um grito e meu pai escutou. Meu pai não escuta direito e não anda direito, mas quando ele viu ela caída e sangrando ele foi pra cima dos bandidos e eles começaram a golpear ele, no pescoço, na cabeça, querendo dinheiro e meu pai dizendo que não tinha, meu pai teve que se fingir de morto para não estar morto hoje. Eles pegaram o que tinha que pegar e saíram", contou.

O jovem disse ainda que após a saída dos criminosos o pai dele chamou por vizinhos que solicitaram o Serviço Móvel de Urgência (Samu). Eles foram socorridos para a UPA de Inoã, e em seguida transferidos para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heal).

Procurada, a direção da unidade informou que o estado de saúde de Ana Maria Brum é estável. Enquanto Emanuel Antônio já teve alta e prestou depoimento na delegacia.