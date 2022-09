Jairinho segue preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu - Marcos Porto/Agência O Dia

Rio- O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta sexta-feira (2), o pedido de soltura de Jairo de Souza Santos Junior, o Jairinho. Na decisão, o relator Ministro João Otávio de Noronha afirmou que os fundamentos para o decreto da prisão preventiva do ex-vereador diferem daqueles que justificaram o restabelecimento da custódio prisional imposta a Monique Medeiros.

O STJ informou que entende que a extensão do benefício fica condicionada à identidade das situações fático-processuais. "O requerente teria agredido fisicamente a vítima, cujas lesões foram a causa da morte. A paciente, no entanto, não é acusada de crime comissivo, sendo lhe imputada a prática de crime omissivo, pois embora podendo, teria deixado de agir para evitar as agressões ao filho menor e o consequente resultado morte", informa um trecho do documento.

Na quinta-feira (1º), a defesa de Jairinho havia pedido extensão dos benefícios concedidos a Monique Medeiros. Ela teve a prisão preventiva revogada após decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Agora, Monique passa a responder ao processo em liberdade.

Em entrevista ao DIA, Leniel Borel, pai de Henry, disse que para ele o sentimento ainda continua sendo de injustiça. "A Monique em liberdade, põe em risco todo o trabalho realizado há mais de um ano e cinco meses. Meu coração só ficará em paz quando o colegiado da 5ª Câmara do STJ reestabelecer a prisão de Monique", reforçou.