Playboy da Curicida foge pela porta da frente de boate na Zona Oeste do RioReprodução/Tv Globo

Publicado 02/09/2022 19:17 | Atualizado 02/09/2022 19:55

Rio - Imagens da câmera de segurança de uma boate na Barra da Tijuca, Zona Oeste, flagraram a fuga do miliciano Leandro Xavier da Silva, o Playboy da Curicica, durante a realização de uma operação da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco-IE), que ocorreu no dia 19 de maio deste ano.

Leandro Xavier escapou do local após o policial militar Marcos Roberto França Júnior atirar diversas vezes, a fim de despistar os agentes da Draco. Playboy conseguiu fugir tranquilamente pela porta da frente da casa noturna, sem ser abordado pelos agentes que investigavam os disparos efetuados pelo PM.

No vídeo obtido pelo RJTV, da TV Globo, mostra o miliciano Leandro Xavier, de camisa vermelha. Também é possível observar o momento em que outro milicianos escondem armas no hall de entrada da casa noturna. Nas imagens, é possível ver em outras câmeras de segurança a fuga da quadrilha de Playboy por ruas do bairro. No vídeo, também é possível ver o paramilitar Aryel Wolf Gang Ramos de Andrade escondendo uma arma em um canteiro.

Em operação realizada nesta manhã de sexta-feira (2) , para desarticular uma milícia que atua nas regiões de Curicica e Terreirão, na Zona Oeste. A Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco-IE), cumpriu 10 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão contra o grupo do miliciano Leandro Xavier da Silva, o Playboy da Curicica, que foi preso em flagrante na última terça-feira (30). De acordo com o delegado da Draco, Ricardo Carrarreto, seis criminosos foram presos durante a operação. Entre eles, o policial Marcos Roberto, suspeito de realizar a segurança de Playboy.

Em nota, a Corregedoria da Polícia Militar informou que não compactua com desvios de conduta praticados por seus integrantes. Guarda Municipal do Rio informou que recebeu uma equipe da Polícia Civil para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão para verificar o armário do agente, contudo, ele não é lotado na sede. O órgão afirma estar cooperando com as autoridades policiais, dentro de suas atribuições.