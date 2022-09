Domingo (4) promete chuva fraca a moderada ao longo do dia - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Domingo (4) promete chuva fraca a moderada ao longo do diaVanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 02/09/2022 19:13

Rio - O céu bonito e estrelado e o tempo estável desta sexta-feira (2) não parecem anunciar a aproximação de uma frente fria pelo oceano, que trará frio e chuva para este fim de semana. Sem previsão de chuva, a sexta chegou a 31ºC, no Rio.



No sábado (3), a aproximação da frente fria irá gerar aumento de nebulosidade no fim do dia, com chuva fraca a partir da noite. Os ventos estarão moderados com ocasionais rajadas fortes durante a tarde e a noite. De acordo com o Climatempo, a mínima será de 15ºC e a máxima poderá chegar a 33ºC.



Já no domingo (4), a mudança de temperatura é brusca. A máxima será de apenas 22ºC e a mínima baterá 17ºC, ainda de acordo com o Climatempo. O tempo ficará instável e a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Os ventos estarão moderados.

O tempo no Rock in Rio



O Rock In Rio começou! Como não podem entrar com guarda-chuva, fãs deverão providenciar capas de plástico para se proteger da chuva prevista para os primeiros dias do evento, que terá ao todo sete dias de shows (2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro), no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Quem foi aproveitar o dia de metal, aproveitou a Cidade do Rock com tempo ensolarado e bem quente. Já ao anoitecer, a expectativa é que o ar fique mais fresco. Há condições para rajadas de vento no decorrer do dia, mas por enquanto, sem ameaças para a estrutura do evento. As rajadas variaram de 40km/h a 50km/h.

Até o momento, a expectativa é de que a próxima quinta-feira (8) seja mais chuvosa e com temperaturas mais amenas.



Na próxima sexta-feira (9), ainda são esperados períodos com chuva fina e chuviscos. É preciso se proteger da sensação de friagem. No sábado (10), o frio vai embora e o sol já começa a aparecer e as temperaturas começam a subir. No domingo (11), último dia do evento, o sol volta a brilhar forte e as temperaturas sobem de forma mais expressiva, voltando a sensação de calor.