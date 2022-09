Prefeito Eduardo Paes diz que vai exonerar todos os funcionários fantasmas da prefeitura - Cléber Mendes / Agência O Dia

Prefeito Eduardo Paes diz que vai exonerar todos os funcionários fantasmas da prefeitura

Publicado 02/09/2022 15:25



Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que a Secretaria de Governo e Integridade abriu sindicância para exonerar todos os funcionários fantasmas da prefeitura. O aviso foi dado durante a entrega da fachada recuperada do Museu Nacional, na manhã desta sexta-feira (2), um dia depois da exoneração de três funcionários comissionados da capital.

"Não há problema nenhum em você contratar quadros políticos ou pessoas ligadas à política, mas a pessoa tem que trabalhar. Se não estiver trabalhando, as pessoas são exoneradas imediatamente e a própria prefeitura vai atrás para receber os recursos pagos a essas pessoas", disse Paes.



Na quinta-feira (1), a Prefeitura do Rio havia informado que iria exonerar três funcionários que não estavam trabalhando, mas que mesmo assim constavam na folha de pagamento do município. Os funcionários comissionados recebiam salários que variavam entre R$ 19 mil e R$ 28 mil. De acordo com a prefeitura, outros três funcionários já haviam sido exonerados.



Em agosto, uma reportagem do G1 mostrou que pessoas ligadas ao deputado federal Dedinho (PSD) recebiam salários da prefeitura sem trabalhar. Após a denúncia, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) impugnou a candidatura de Dedinho por unanimidade. Os desembargadores levaram em consideração condenações por improbidade administrativa e sua inelegibilidade.



Devido ao caso de improbidade administrativa, o Ministério Público do Rio (MP-RJ) decidiu abrir uma investigação sobre as nomeações suspeitas na prefeitura. A partir da investigação, foi descoberto um setor que sequer tem sede e não consta no organograma da administração municipal: o Núcleo de Articulação Social.



Dentro os funcionários exonerados e nomeados no Núcleo de Articulação Social está Isadora Gagliardi, de 26 anos, filha da Patrícia Sant’Anna Gagliardi, coordenadora-geral do gabinete da vereadora de Petrópolis Gilda Beatriz, do PSD. Além disso, Isadora mora em Petrópolis, assim como o outro exonerado Luís Cláudio Cleffs, e é outro assistente do núcleo. Em nota, a prefeitura informou que irá exonerar Nadjara Monteiro de Azevedo, Sandra de Souza Monteiro e Renata Albernaz Duarte.