Corpo de Bombeiros foi acionado para atender policial do Esquadrão Antibombas - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 02/09/2022 14:26

Rio - O policial civil ferido em uma explosão dentro de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, no bairro da Taquara, na Zona Oeste do Rio, já deixou o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, para onde foi socorrido na manhã desta sexta-feira (2). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o agente, que apresentou quadro estável, optou por não prosseguir com o atendimento na unidade de saúde e deixou o local à revelia.

Na manhã de hoje, a vítima, que é lotada no Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, inspecionava o estabelecimento, que foi alvo de criminosos na madruga desta quinta-feira. No momento em que estava dentro da agência, uma bomba acabou explodindo, sem ter sido detonada. O policial deixou o banco desnorteado e foi carregado por outros agentes que atuavam no local. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para prestar os primeiros atendimentos e o quartel de Jacarepaguá o levou para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Durante a madrugada, moradores da Taquara viveram momentos de pânico, depois que bandidos explodiram as agências bancárias da Caixa e do Santander, na Estrada do Tindiba, por volta das 3h40. Após o ataque, eles trocaram tiros com policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá). Na ação, os criminosos chegaram a atravessar veículos na via como forma de dificultar o acesso dos PMs.

Não houve presos ou feridos no confronto. Os bancos não informaram se os criminosos chegaram a roubar alguma quantia. Em um cerco na região, os militares apreenderam R$ 450 em espécie, além de um saco contendo pregos perfurantes em forma de cruz do tipo "miguelito". O objeto geralmente é utilizado para furar pneus de veículos. As investigações sobre a explosão na Caixa serão realizadas pela Polícia Federal. Já o ataque no banco Santander será apurado pela da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

Em nota, a Caixa Econômica Federal afirmou que "coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes" e que aguarda liberação da perícia para avaliar o prazo de reabertura da agência. A nota diz ainda que os clientes que necessitam de atendimento presencial podem procurar as unidades do banco e lotéricas próximas à Agência Praça Jauru. Procurado, o Santander confirmou a tentativa de furto na agência localizada na Praça Jauru, nº 23, e disse que "está colaborando com as investigações policiais".