Agência da Caixa Econômica ficou completamente destruída após explosão - Reprodução/Redes Sociais

Agência da Caixa Econômica ficou completamente destruída após explosãoReprodução/Redes Sociais

Publicado 02/09/2022 06:46 | Atualizado 02/09/2022 09:07

Rio - Moradores da Taquara, na Zona Oeste do Rio, viveram uma madruga de terror, nesta sexta-feira (2), depois que criminosos explodiram duas agências bancárias, da Caixa Econômica Federal e do Santander, na Estrada do Tindiba. Segundo relatos nas redes sociais, os ataques aconteceram na Praça Jauru, por volta das 3h, e foram seguidos por um intenso confronto. Ainda não se sabe se os bandidos conseguiram levar alguma quantia.

A agência da Caixa ficou completamente destruída com a explosão. Policiais militares foram acionados para o local após o ataque e trocaram tiros com os assaltantes. Segundo moradores, os criminosos chegaram a usar os veículos que estavam na via como escudo e atravessaram um caminhão na rua para dificultar o acesso dos PMs. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o intenso tiroteio. Confira.

Um morador gravou de perto um pouco do momento de tensão que foi a troca de tiros entre criminosos e policiais nesta madrugada, após tentativa de assalto a Caixa Econômica na Estrada do Tindiba, aqui na #Taquara.



Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/MXwlO1uD98 — Taquara News (@taquararjnews) September 2, 2022

Durante toda a madrugada, moradores da região relataram os momentos de tensão em suas redes socias. "Tiros demais na Taquara. Acordei apavorada", comentou uma mulher. "Meu prédio tremeu com essa granada que jogaram na Taquara", descreveu um usuário. "Estou horrorizada, pois moro aqui na (Estrada do) Pau Ferro e na madrugada consegui ouvir os tiros, bombas", lamentou uma internauta.

De acordo com a Polícia Militar, o confronto aconteceu quando policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) estavam em patrulhamento e foram alertados sobre disparos de arma de fogo na região da Taquara. Ao chegarem à Estrada do Tindiba, as equipes encontraram carros tentando bloquear a via e criminosos que atiraram, dando início a troca de tiros.

Ainda segundo a PM, durante um cerco na área, os militares apreenderam R$ 450 em espécie, além de um saco contendo pregos perfurantes em forma de cruz do tipo "miguelito". O objeto geralmente é utilizado para furar pneus de veículos. Não houve prisões e não há informações sobre feridos no ataque ou no confronto. A perícia foi acionada e a ocorrência encaminhada para a Polícia Federal.

Em nota, o Santander confirmou a tentativa de furto na agência localizada na Praça Jauru, nº 23. O banco não informou se algum montante foi levado e disse que "está colaborando com as investigações policiais".



Agências são alvos de criminosos na Região Metropolitana





Nos últimos três meses, quatro agências foram alvos de ataques criminosos. O caso mais recente aconteceu no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no último dia 18. Na ocasião, os criminosos explodiram um banco Santander na Avenida Doutor Arruda Negreiros, no Centro da cidade, e conseguiram fugir antes da chegada dos policiais. O estabelecimento ficou totalmente destruído.



Em 3 de agosto, bandidos chegaram a trocar tiros com policiais militares depois de explodirem uma a gência da Caixa Econômica, na Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. À época, a principal via do bairro chegou a ser fechada pelos criminosos. O banco fica em frente ao Hospital Universitário Pedro Ernesto e foi invadido depois que os assaltantes usaram marretas para quebrar os vidros.



A Caixa Econômica já havia sido alvo dos criminosos há pouco mais de um mês antes, e m 1º julho, dessa vez em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Os ladrões deixaram os caixas eletrônicos intactos, mas detonaram bombas na parte interna do banco, onde fica o cofre. No ataque, que aconteceu na Rua Comandante Ary Parreiras, no bairro Paraíso, os assaltantes chegaram a roubar um carro de aplicativo e fazer disparos para bloquear a via, mas não conseguiram levar nenhuma quantia.

Na mesma região, em 9 de junho, bandidos roubaram todo dinheiro do cofre depois de explodirem uma agência do Santander, na Ilha da Conceição, em Niterói , e fugiram de barco pela Baía de Guanabara. O ataque ocorreu no Largo do Sol com a Rua Mário Neves, onde os criminosos e policiais militares trocaram tiros. O local chegou a ser bloqueada pelos assaltantes com um caminhão baú. Apesar dos caixa eletrônicos não terem sido afetados, os vidros da fachada e parte do interior do estabelecimento foram destruídos.