Bandidos explodem uma agência da Caixa Econômica Federal em São GonçaloMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 01/07/2022 09:03 | Atualizado 01/07/2022 12:21

Rio - Bandidos explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal na madrugada desta sexta-feira (1°), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Policiais do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a ação na Rua Comandante Ary Parreiras, no bairro Paraíso. Ao chegarem ao local houve troca de tiros com os criminosos. Um transformador foi atingido, causando corte de energia, e os bandidos conseguiram fugir, deixando para trás um veículo, e um saco com estrepes, que são ferros que servem para furar pneus de carro.

Para se ter uma ideia do tamanho da explosão, apartamentos localizados em cima da agência também foram atingidos. Pessoas que trabalham próximo ao banco ficaram assustadas com a cena de terror deixada após a ação. "É uma cena muito assustadora. Moro a bastante tempo aqui, e nunca vi coisa parecida", disse uma funcionária de um salão de beleza próximo ao prédio.

Uma testemunha falou ao DIA o que viu no momento da explosão. "Era por volta de umas 3h30 da manhã, quando escutei uma freada com o barulho de vidro quebrando, e achei que fosse uma batida. Quando fui para a janela olhar, vi que derrubaram a porta do banco com um carro. Eles fecharam todas as ruas no entorno e entraram no banco. Vi muita gente de fuzil na rua e pensei: 'Eles vão roubar todo mundo'. Aí fiquei aguardando, até que veio a primeira explosão, depois veio a outra", relatou.

Nas redes sociais, pessoas que moravam próximo ao prédio falaram sobre a ação. "Pau quebrando aqui no Paraíso. Prédio chega tremeu. Tá maluco. Os caras explodiram a Caixa Econômica", disse um morador.

A PM informou que a área do banco foi isolada. A corporação não informou, ainda, se os criminosos conseguiram levar algo da agência. Na manhã desta sexta, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do esquadrão anti-bombas também foram acionados, porém não encontraram nenhum explosivo. A Defesa Civil foi chamada até o prédio para verificar se a estrutura foi comprometida.

A Polícia Federal, que também foi acionada, acrescentou que peritos e papiloscopistas foram enviados ao local para realização da perícia. O órgão acrescentou que o fato será investigado pela delegacia da PF em Niterói.

Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais, e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes. O banco acrescentou que aguarda a liberação da perícia para avaliar o prazo para reabertura da Agência Bairro Paraíso.

Clientes que necessitam de atendimento presencial podem se dirigir às outras unidades do banco e lotéricas próximas na região. A Caixa também informou que possui canais alternativos de atendimento por meio do WhatsApp (0800 104 0104), do Internet Banking e dos aplicativos do banco, como o Caixa Tem, Habitação Caixa, DPVAT, FGTS, Auxílio Brasil entre outros.

Matéria de Wellington Melo, sob supervisão de Raphael Perucci e Bernardo Costa