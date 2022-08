Fachada da agência da Caixa Econômica que foi explodida por criminosos durante a madrugada - Sandro Vox/Agência O Dia

Fachada da agência da Caixa Econômica que foi explodida por criminosos durante a madrugadaSandro Vox/Agência O Dia

Publicado 03/08/2022 06:46 | Atualizado 03/08/2022 10:08

Rio - Policiais e criminosos entraram em confronto, na madrugada desta quarta-feira (3), durante uma tentativa de assalto com explosão da agência da Caixa Econômica Federal na Boulevard 28 de Setembro, uma das vias mais movimentadas de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. O banco ficou destruído após o ataque.

De acordo com moradores do entorno, o intenso tiroteio ocorreu por volta das 4h da manhã. Os bandidos chegaram a fechar a via para assaltar a agência, que fica em frente ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, mas foram surpreendidos por PMs do 6º BPM (Tijuca). A polícia informou que os agentes foram acionados para verificar a ocorrência no banco e, ao chegarem no local, foram atacados a tiros pelos criminosos, iniciando o confronto.

Testemunhas relataram a explosão no local antes do tiroteio. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a Boulevard 28 de Setembro foi interditada, na altura da Rua Felipe Camarão, por conta da ocorrência policial. Às 6h40, uma faixa da esquerda foi liberada para tráfego de veículos. A via é a principal do bairro e uma das mais movimentadas.

Segundo moradores, os bandidos chegaram a abordar motoristas que passavam pelo local e usaram os veículos como barreiras para impedir o trânsito na Boulevard e nas vias próximas, além de impossibilitar a chegada dos policiais. Nos vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver criminosos armados com fuzis durante a troca de tiros com a PM.

O local foi isolado para perícia. Até o momento, não houve prisões e ninguém ficou ferido.

Moradores do entorno da Boulevard 28 de setembro registraram nas redes sociais os momentos de pânico que viveram durante a troca de tiros entre policiais e criminosos. "Gente, estou horrorizada!!! Nunca vi tanto tiro na minha vida!!", comentou uma testemunha.

Meu Deus, acordei apavorada com esse monte de tiro e sei lá o que aqui em Vila Isabel. Parece até que é aqui dentro de casa que horror, meu Deus. Não para. — Nat. (@natuffa) August 3, 2022 Outros assaltos, mesmo local

Há cerca de oito meses, em novembro do ano passado, uma outra agência da Caixa Econômica Federal, também na Boulevard 28 de Setembro, foi explodida por criminosos. O banco ficava embaixo de um prédio residencial.



Na ocasião, uma pessoa em situação de rua que dormia na entrada da agência ficou ferida no braço por estilhaços. Com a explosão, janelas do prédio acima da agência tiveram os vidros quebrados. O ataque também ocorreu durante a madrugada, por volta das 4h e a via precisou ser interditada.



E essa não foi a primeira vez em que bandidos atacaram uma agência na principal rua do bairro. Em 2017, uma agência do banco Santander foi alvo dos criminosos.



O local foi atacado de madrugada e a agência ficou totalmente destruída por conta dos explosivos. Na ocorrência, houve troca de tiros entre criminosos e policiais, mas ninguém ficou ferido.