Bandidos usaram explosivos para tentar roubar agência do Banco Santander, na Avenida Dr. Arruda Negreiros, no Centro de São João de Meriti, Baixada Fluminense - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Bandidos usaram explosivos para tentar roubar agência do Banco Santander, na Avenida Dr. Arruda Negreiros, no Centro de São João de Meriti, Baixada FluminenseReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 18/08/2022 08:29 | Atualizado 18/08/2022 09:35

Rio - Bandidos explodiram uma agência do banco Santander na manhã desta quinta-feira (18), na Avenida Doutor Arruda Negreiros, no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Segundo a PM, equipes do 21ºBPM (São João de Meriti) foram acionadas após receberem informações sobre a invasão ao banco. No entanto, os bandidos fugiram antes da chegada dos policiais.

As vidraças da agência bancária ficaram totalmente destruídas com a explosão, assim como toda entrada da agência, local onde ficam os caixas eletrônicos.

fotogaleria

Ainda não há confirmação se os criminosos conseguiram levar algum dinheiro do banco.

Em nota, o Banco Santander confirmou a tentativa de roubo na agência, mas não soube informar os bandidos levaram dinheiro do local. O banco afirmou que está colaborando com as investigações policiais.

A área foi isolada. As investigações ficarão a cargo da 64ªDP (São João de Meriti).

Histórico recente

Nos últimos meses, houve recorrência nesse tipo de ação criminosa, tanto na capital, quanto na Região Metropolitana.

Em junho, uma agência bancária do Santander foi explodida por bandidos na madrugada do dia 9, na Ilha da Conceição, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. O dinheiro da agência chegou a ser levado pelos criminosos.

No mês seguinte, bandidos explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal na madrugada 1°, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. PMs chegaram a trocar tiros com os criminosos e um transformador foi atingido, causando corte de energia.

Os bandidos conseguiram fugir, deixando para trás um veículo, e um saco com estrepes, que são ferros que servem para furar pneus de carro.