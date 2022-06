Agência do Santander teve o cofre explodido e todo dinheiro levado - Reprodução/TV globo

Agência do Santander teve o cofre explodido e todo dinheiro levadoReprodução/TV globo

Publicado 09/06/2022 09:28 | Atualizado 09/06/2022 09:50

Rio - Uma agência bancária do Santander foi parcialmente explodida por bandidos na madrugada desta quinta-feira (9), na Ilha da Conceição, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Após roubarem todo o dinheiro do cofre, os criminosos conseguiram fugir de barco pela Baía de Guanabara.

A agência fica localizada no Largo do Sol com a Rua Mário Neves. De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 3h20. Ao chegarem ao local, se depararam com pelo menos 10 criminosos, que chegaram a usar um caminhão baú para bloquear a rua em ao banco, no Largo do Sol. Os caixas eletrônicos ficaram intactos, no entanto, os vidros da fachada e parte do interior do espaço foram destruídos.



Ainda segundo a PM, os suspeitos atacaram os agentes do 12ºBPM (Niterói) e houve troca de tiros. Um cerco foi montado, mas os criminosos conseguiram fugir pelo mar levando o dinheiro.



O Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) também foi acionado. As equipes, porém, não encontraram explosivos não detonados no interior do banco. A perícia foi realizada no início da manhã desta quinta-feira.



Um motorista de aplicativo teve o carro roubado durante a fuga dos suspeitos. Ele deixava dois passageiros quando foi rendido. Outros automóveis usados pelo bando foram abandonados em um estaleiro da região.



O Santander confirmou o furto da agência localizada ao Largo do Sol, nº 3, Ilha da Conceição, Niterói, e informou que está colaborando com as investigações policiais.