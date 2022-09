Patrulha Maria da Penha atuará no Rock in Rio durante os sete dias de evento - Divulgação / SEPM

Publicado 02/09/2022 14:38 | Atualizado 02/09/2022 14:44

Rio - Uma equipe do programa "Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida", da Polícia Militar (PMP-GV), estará no Rock in Rio com ações preventivas de conscientização e também para intervir em possíveis casos de violência contra a mulher. O trabalho começa na tarde desta sexta-feira (2) e segue durante os sete dias de evento, na Barra da Tijuca.

A presença da equipe do PMP-GV nas imediações da Cidade do Rock faz parte da programação elaborada pelo núcleo preventivo da Polícia Militar para elaborar uma série de atividades relativas ao enfrentamento à violência contra mulher durante o mês de setembro. A atuação no Rock in Rio faz parte das ações recomendadas pela 2ª edição da Operação Maria da Penha, desencadeada em todo o país na última segunda-feira (29).

No Rock in Rio, os policiais militares da PMP-GV utilizarão pela primeira vez a nova viatura entregue ao 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes). O primeiro lote da nova frota foi apresentado no último dia 29. São 14 picapes Ford Ranger parcialmente blindadas, adquiridas para melhorar a acessibilidade e oferecer mais segurança aos policiais lotados no programa e às mulheres que forem transportadas.

A 2ª edição da Operação Maria da Penha é liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Forças de segurança de todas as unidades da Federação desenvolverão atividades preventivas e ostensivas em todo o território nacional até o dia 27. As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal, o Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público também participam da iniciativa.

No estado do Rio de Janeiro, além do trabalho de rotina de atendimento e acolhimento a mulheres em situação de violência desenvolvido por 45 equipes especializadas, a coordenação do programa PMP-GV elaborou uma série de agendas extras para o mês. 14 operações itinerantes de prevenção em diferentes pontos da região metropolitana, nos moldes das ações que serão desenvolvidas no Rock in Rio, e sete treinamentos de capacitação junto aos operadores do CECOPOM, que atendem as ligações do Serviço 190, serão realizadas, assim como ações sociais e palestras para mulheres.

Lançado há pouco mais de três anos, o programa PMP-GV já realizou mais de cem mil atendimentos a mulheres em situação de violência entre agosto de 2019 e agosto de 2022. O programa conta hoje com 180 policiais militares efetivos de ambos os sexos e já capacitou outros 400, habilitados para atuar em casos de substituição ou atuar em eventuais novas equipes.