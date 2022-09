Policias da UPP Vila Cruzeiro fica encurralados em estabelecimento no Complexo do Alemão - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/09/2022 13:59 | Atualizado 02/09/2022 14:04

Rio - Policiais da UPP Vila Cruzeiro foram atacados a tiros, na manhã desta sexta-feira (2), por criminosos do Comando Vermelho (CV) que tentavam impedir uma abordagem policial contra dois homens de moto no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. Em um vídeo compartilhado por moradores é possível ver o momento em que os PMs ficam encurralados em um bar, próximo à Pedra do Sapo. Vários tiros são disparados contra os agentes.

Veja o vídeo:

MUITO TIROS NESSA MANHÃ NA PEDRA DO SAPO NO COMPLEXO DO ALEMÃO pic.twitter.com/QvSXQS7dZY — Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) September 2, 2022

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi atacada quando realizava uma abordagem a uma moto com dois suspeitos. Um deles conseguiu fugir e o outro foi encaminhado para a 22ª DP (Penha). Após consulta de dados, os policiais constataram que o homem detido possuía seis passagens pela polícia. Ele foi preso e está à disposição da Justiça.

Em outros vídeos, também divulgados nas redes sociais, moradores mostram como foi a manhã na comunidade. "Bala comendo no Complexo do Alemão C.V, na Pedra do Sapo. Policiais não conseguem entrar, estão sendo recebidos a tiro", "Muito tiro no Complexo do Alemão. Não sei de que parte mas é bem perto", escreveram alguns moradores.