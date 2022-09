Ônibus irregular sendo rebocado - Divulgação

Publicado 02/09/2022 13:22

Rio- Fiscais do Detro-RJ apreenderam no fim da manhã desta sexta-feira (02/09) um ônibus sem nenhum tipo de regularidade fazendo serviço de fretamento “primeira classe”. O ônibus levaria passageiros para o Rock in Rio. Outros dois ônibus foram autuados. De acordo com técnicos da autarquia, esse serviço requer que o ônibus seja previamente inscrito junto ao Detro-RJ e que tenha atendido todos os requisitos fiscais e de segurança. Ainda na manhã desta sexta-feira um carro que rodava fora do aplicativo permitido foi autuado e rebocado no Aeroporto Santos Dumont.

Ainda de acordo com o Detro-RJ, a fiscalização acontece para garantir a segurança dos passageiros, que embarcam em tais ônibus sem qualquer garantia de segurança, e proteger a frota regular que sofre a concorrência desleal de ônibus não registrados. O Detro-Rj alerta que é importante ao usuário comprador do Voucher ficar atento e verificar se o transporte é cadastrado para não perder o show por conta de ônibus irregular

Para viabilizar o transporte até o local do festival de rock o Detro-RJ e o aumento da demanda de fretamento turístico, a autarquia instituiu o Certificado de Registro Temporário de Turismo – CRTT, para que empresas cadastradas na Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro - TURISRIO, possam realizar o transporte intermunicipal de passageiros. A autorização foi determinada através da Portaria DETRO/PRES. Nº 1.671, publicada no Diário Oficial desta no último dia 15/08. Vans e ônibus piratas ou que não possuírem autorização para fazer transporte de passageiros de turismo que forem pegos serão autuados e rebocados. Carros particulares que estiverem realizando transporte foram dos aplicativos permitidos também sofrerão a ação dos fiscais e podem ser rebocados.

As empresas interessadas em obter o certificado, devem protocolar o pedido no órgão por meio do e-mail turismo@detro.rj.gov.br. Após comprovar toda documentação e vistoria dos veículos, a autorização terá validade entre os dias 02/09/2022 e 02/01/23. O certificado é destinado a empresas que possuam veículos com características de ônibus, micro-ônibus rodoviário ou micro-ônibus tipo van.