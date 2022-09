Marielle Franco e seu motorista, Anderson, foram assassinados em março de 2018 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Publicado 02/09/2022 14:19

Rio - A Cartilha do Comitê Marielle Franco, que estabelece diretrizes sobre o combate à violência política e de gênero e o racismo, foi lançada pela Prefeitura do Rio, nesta sexta-feira (2). O documento está disponível gratuitamente para download e impressão na internet. Antes de baixar a cartilha, a pessoa interessada deverá responder um formulário simples, preenchendo as lacunas com nome, e-mail e o número de celular.



A secretária de Políticas e Promoção da Mulher, Joyce Trindade, falou sobre a cartilha desenvolvida pela pasta. "Faltam 30 dias para as eleições do nosso país e mais do que nunca a presença e participação das mulheres no meio político é extremamente importante diante do cenário de polarização violenta. Porém, não basta estarmos presentes. Precisamos seguir vivas e seguras. Por isso, publicamos a cartilha com as diretrizes sobre como agir nesses casos de violência de gênero na política", explicou a secretária. Joyce falou também sobre a importância da criação do comitê para provocar mudanças no futuro e fazer do Rio uma referência na igualdade de gênero.



O Comitê Marielle Franco de Proteção e Enfrentamento à Violência Política Contra as mulheres foi criado ano passado, durante as comemorações pelo Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado dia 25 de julho. Seu trabalho é voltado para o combate ao racismo e para a conscientização da população sobre o papel transformador das mulheres negras na sociedade. Participam do comitê 13 instituições, entre elas a Câmara Municipal do Rio, espaço que Marielle integrava como vereadora pelo Psol, quando foi assassinada , em 14 março de 2018.

Na época, a vereadora Marielle Franco tinha 38 anos e o motorista Anderson Gomes tinha 39 anos. Marielle voltava de um evento na Rua dos Inválidos, na Lapa, quando um carro parou ao lado do veículo em que ela e Andersons estavam, na Rua Joaquim Palhares, próximo ao metrô, e dois bandidos dispararam, fugindo em seguida.

Quem tiver interesse em acessar a Cartilha do Comitê Marielle Franco, basta entrar no site https://mapa-da-mulher-carioca-pcrj.hub.arcgis.com/pages/violpolitica