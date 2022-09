Segurança Presente apreende 3.950 g de maconha, dois celulares e uma moto - Divulgação

Segurança Presente apreende 3.950 g de maconha, dois celulares e uma moto Divulgação

Publicado 02/09/2022 12:45 | Atualizado 02/09/2022 12:55

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam um homem por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (01), no bairro Pacheco, em São Gonçalo.



A equipe estava em patrulhamento na região quando abordou o suspeito, que estava em uma moto, na Rua Antônio Soares Bastos. Durante a revista, os agentes encontraram seis tabletes com 3.950 g de maconha e dois celulares. Em seguida, o homem foi preso, juntamente com o veículo, os celulares e a droga encontrada.



A ocorrência foi encaminhada à 73°DP (Neves).