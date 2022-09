Policia - PM reage a assalto e acaba baleado na Avenida Brasil, casal que estava em onibus e atingido por disparos. Crime ocorreu em frente a Fiocruz, na pista sentido zona oeste. - Reginaldo Pimenta

Policia - PM reage a assalto e acaba baleado na Avenida Brasil, casal que estava em onibus e atingido por disparos. Crime ocorreu em frente a Fiocruz, na pista sentido zona oeste.Reginaldo Pimenta

Publicado 02/09/2022 10:07 | Atualizado 02/09/2022 10:17

A vítima precisou passar por uma cirurgia e precisou ter o baço retirado. Thiago, seu companheiro, foi atingido de raspão e já teve alta hospitalar. Os dois estavam se encaminhando para o trabalho quando foram atingidos dentro do ônibus. O casal trabalha na área administrativa de duas unidades de saúde, ela atua no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, Zona Oeste, enquanto ele presta serviços para o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

fotogaleria

De acordo com a PM, o policial militar, que não teve a identidade revelada, estava se deslocando pela Avenida Brasil, na altura da Vila do João, quando sofreu uma tentativa de roubo, sendo ferido na perna e socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar. Seu estado de saúde é considerado estável.

O veículo do policial militar, no modelo Honda City cinza, foi atingido por mais de 15 disparos. Além disso, o agente acabou se envolvendo em um acidente de carro, no modelo Siena vermelho, após ser parado pelos criminosos. Na via, ainda há resquícios de cápsulas de calibres 9mm e 556.

O motorista do veículo atingido pelo policial, que preferiu não se se identificar, contou, logo após o ocorrido, que ficou em meio ao tiroteio depois de ter o carro parado pelos bandidos.



"O que eu consegui ver foi que eu vinha na pista do meio e de repente um carro preto jogou na minha frente, eu parei e senti que o carro de trás bateu em mim. Desceu mais de um bandido e quando eles saíram do carro, já desceram atirando no carro de trás. Eu me joguei dentro do meu carro e só levantei quando pararam de atirar e chegou um rapaz do meu lado. Eu fiquei no meio do tiroteio, meu carro era o primeiro", explicou.

As investigações estão a cargo da 21ª DP (Bonsucesso).