Publicado 01/09/2022 08:35 | Atualizado 01/09/2022 13:19

Rio - Um policial militar e mais duas pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira (1º) durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil. O caso ocorreu em frente à Fiocruz, na pista sentido Centro da cidade, em Manguinhos, na Zona Norte.

As duas vítimas civis, que são um casal, identificadas como Thiago Pessa, de 35 anos, e Mayra de Campos, de 26 anos, foram atingidas dentro de um ônibus, socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os dois tem quadro clínico estável.

Segundo informações de uma prima da vítima, Mayra estaria esperando para passar por uma cirurgia no baço, enquanto Thiago aguarda avaliação médica e corre risco de ter que amputar o braço.

De acordo com a PM, o policial militar, que não teve a identidade revelada, estava se deslocando pela Avenida Brasil, na altura da Vila do João, quando sofreu uma tentativa de roubo, sendo ferido na perna e socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar. Seu estado de saúde é considerado estável.



O veículo do policial militar, no modelo Honda Civic cinza, foi atingido por mais de 15 disparos. Além disso, o agente acabou se envolvendo em um acidente de carro, no modelo Siena vermelho, após ser parado pelos criminosos. Na via, ainda há resquícios de cápsulas de calibres 9mm e 556.

Carro de PM ficou crivado de balas após tentativa de assalto na Avenida Brasil



O motorista do veículo atingido pelo policial, que preferiu não se se identificar, contou que ficou em meio ao tiroteio depois de ter o carro parado pelos bandidos.



"O que eu consegui ver foi que eu vinha na pista do meio e de repente um carro preto jogou na minha frente, eu parei e senti que o carro de trás bateu em mim. Desceu mais de um bandido e quando eles saíram do carro, já desceram atirando no carro de trás. Eu me joguei dentro do meu carro e só levantei quando pararam de atirar e chegou um rapaz do meu lado. Eu fiquei no meio do tiroteio, meu carro era o primeiro", explicou.



De acordo com a vítima, a suspeita é que tenha sido um arrastão, pois outros veículos também foram parados, mas possivelmente o PM pode ter reagido à ação. "Eles pararam mais carros, talvez fosse um arrastão. O carro que bateu atrás do meu era de um policial, acho que ele deve ter revidado e o tiroteio começou".

De acordo com o Centro de Operações Rio, duas faixas, da pista central estão ocupadas por conta da ocorrência. O trânsito conta com retenções na altura de Manguinhos, no sentido Zona Oeste.



Testemunhas disseram nas redes sociais que o tiroteio aconteceu por volta das 6h. Segundo os relatos, algumas pessoas que passavam pelo local se jogaram no chão com medo dos disparos. A ocorrência está em andamento na 21ª DP (Bonsucesso).