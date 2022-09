TJRJ inicia campanha do Setembro Amarelo - Divulgação

Publicado 02/09/2022 09:00 | Atualizado 02/09/2022 09:31

Rio - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) deu início, nesta quinta-feira, a uma campanha pela prevenção ao suicídio e pelo cuidado com a saúde mental. Com a campanha Setembro Amarelo, o TJRJ vai promover, durante todo mês, informações sobre a saúde mental e a prevenção ao suicídio.

Para o público interno do Tribunal de Justiça, os Fórum Central e o de Duque de Caxias terão voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV), com a distribuição de material explicativo sobre a campanha e esclarecendo dúvidas.No dia 21 de setembro, às 15h, haverá uma palestra com o psiquiatra Claudio Moreal sobre depressão para os servidores.

Dados da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), revelam que 17% dos brasileiros já pensaram em cometer suicídio em algum momento da vida. A psicóloga Maria Araci Martins Breckenfeld, do Departamento de Saúde (Desau) do Tribunal, defendeu a importância em abordar o tema, para assim, eliminar tabus e esclarecer informações sobre o tema. "Em uma sociedade pós-pandemia, em que a depressão e a ansiedade estão muito presentes, é muito importante a gente falar, dar voz e esclarecer sobre os transtornos mentais", explicou.

Maria Araci contou que mais de 95% dos casos de suicídio estão relacionados aos transtornos mentais, e destacou a importância de procurar ajuda psicológica e psiquiátrica. Além disso, ela ressaltou que procurar por ajuda é um ato de coragem fundamental. "Nesse intuito, a gente quer transmitir a mensagem de que não estamos sozinhos, de que podemos e devemos buscar ajuda da mesma forma como nós recorremos a um médico, como as mulheres recorrem ao ginecologista, a prevenção no dentista. A gente pode buscar a ajuda da psicologia e da psiquiatria para que nós tenhamos bem-estar na nossa vida e no nosso trabalho", acrescentou.



A campanha Setembro Amarelo conta com a participação das diretorias-gerais de Gestão de Pessoas (DGPES) e de Comunicação e Difusão do Conhecimento (DGCOM).