Andrea dirigia um veículo quando colidiu em uma árvore no dia 20 de agosto, na Avenida Doutor Acúrcio Torres, em Piratininga, Niterói - Rede Social

Publicado 02/09/2022 14:49

Rio- “Ela não iria suportar a perda da filhinha que tanto amava”, o lamento é de uma das amigas da enfermeira Andrea Coutinho, 48 anos, que morreu após quase duas semanas internada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) por ter sofrido um acidente de carro que vitimou sua filha de 10 anos em Piratininga, em Niterói. O sepultamento teve início na tarde desta sexta-feira (2), no Cemitério do Maruí, no Barreto.

O anúncio do enterro foi realizado nas redes sociais de Andrea na noite desta quinta-feira (2). A família, muito abalada, não se pronunciou sobre o assunto. Amigos, no entanto, realizaram uma série de comentários desejando solidariedade e lamentando o ocorrido.

“Uma tristeza imensa tomou conta de meu coração quando soube de todo o ocorrido. Dormi muito mal e lembrava dela, da filha e de toda a família. Porém cheguei à seguinte conclusão: Minha amiga não iria suportar a perda da filhinha que tanto amava! Seus dias seriam de muita tristeza e talvez até viesse a se culpar mesmo sendo um acidente. Talvez esteja me prendendo a isso para ter o mínimo de consolo, mas Deus sabe de todas as coisas. Peço ao nosso criador que abrace e console seu outro filho, a mãezinha dela, a qual imagino a dor que está sentindo. Peço ao pai que console a toda família e a todos nós amigos que estamos sofrendo pela perda de uma excelente amiga e profissional”, lamentou uma amiga.

Andrea deixa um outro filho adolescente. Nas redes sociais, ela e os filhos costumavam aparecer sempre juntos e sorrindo.

Uma outra amiga lembrou de Andrea como um ser luz.“Meus sentimentos a família, em especial ao outro filho dela, trabalhamos juntas. Um ser de luz, sempre com um sorriso no rosto, amiga e companheira pra todas as horas. Que Deus a receba em seus braços!”, comentou.

“Estou muito triste! Sem acreditar ainda, uma amiga muito querida. Trabalhamos juntas. Que esteja nos braços do pai! Meus sinceros sentimentos aos familiares, que Deus conforte o coração de toda a família e também de nós amigos”, lamentou outra.

O acidente

Andrea dirigia um veículo quando colidiu em uma árvore no dia 20 de agosto, na Avenida Doutor Acúrcio Torres, em Piratininga, Niterói. Na ocasião do acidente, Ana Luiza Coutinho, filha de Andrea chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher dirigia o veículo quando perdeu o controle. A criança foi enterrada no dia seguinte, no cemitério de Maricá, por volta das 14h.