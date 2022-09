Polícia Penal prendeu foragido do Comando Vermelho - Divulgação

Publicado 03/09/2022 14:48 | Atualizado 03/09/2022 15:05

Rio- Inspetores de Polícia Penal da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) prenderam, na manhã deste sábado (3), o foragido da Justiça Marcelo José de Souza Machado Rosa, conhecido como 'Primo', na estação de trem de Triagem, Zona Norte do Rio. Membro da facção que domina o tráfico de drogas no Complexo do Alemão, Marcelo estava se escondendo na comunidade de Manguinhos, onde possui forte ligação com a atual liderança da região, Willian Sousa Guedes, o 'Corolla'.

O trabalho que resultou na prisão de Primo, realizado pela Subsecretaria de Inteligência da Seap, apurava informações de que o suspeito manteria contatos com apenados da sua facção, presos no Complexo de Gericinó. Ele possui extensa ficha criminal, onde constam crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídios. Marcelo Primo foi conduzido para a 21ª DP (Bonsucesso).