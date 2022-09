Fachada da DHBF, em Belford Roxo - Divulgação

Rio- Agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados, nesta sexta-feira (2), para uma ocorrência de encontro de cadáver na Rua Aliança, em Cabuçu, no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo o comando da unidade, no local, os policiais encontraram partes do corpo de um bebê.

A área foi isolada e a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para identificar a vítima e a autoria, assim como localizar outras partes do corpo e esclarecer os fatos.