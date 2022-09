Fiscalização da Guarda Municipal durante o primeiro dia do Rock in Rio, na Barra da Tijuca - Divulgação/Robert Gomes

Fiscalização da Guarda Municipal durante o primeiro dia do Rock in Rio, na Barra da TijucaDivulgação/Robert Gomes

03/09/2022

Rio - Agentes da Guarda Municipal e fiscais da Secretaria de Ordem Pública (Seop) aplicaram 90 multas de trânsito e rebocaram 24 veículos nesta sexta-feira (2), primeiro dia de Rock In Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A ação também resultou na apreensão de 2,4 mil produtos vendidos por ambulantes irregulares.



O material estava com 382 ambulantes que não possuíam permissão para trabalhar no entorno do evento. Entre os itens apreendidos, estavam bebidas, garrafas de vidro, que possuem venda proibida no comércio ambulante, carrinhos caixas de isopor, cigarros eletrônicos e botijões de gás. Um ambulante foi preso por desacato durante as ações.

As 90 multas foram aplicadas nas ruas de entorno e nos acessos de passageiros à Cidade do Rock. Também foram autuadas 110 vans de transporte alternativo, sendo uma delas removidas para depósito por não ter permissão para circular.



Efetivo no evento



De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, 962 agentes atuam por dia no monitoramento do Rock in Rio. Os profissionais trabalham no controle do trânsito, com reboques, fiscalização, ordenamento de ambulantes, patrulhamento nas vias de acesso e estações do BRT, além de vistorias prévias e ações emergenciais.

No caso da Guarda Municipal (GM-Rio), são 621 agentes por dia nos serviços de interdição e fiscalização de trânsito, além de patrulhamento e ordenamento urbano. Outros 158 agentes diários do BRT Seguro patrulham as estações do transporte.