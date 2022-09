Homem dá tapa no rosto de síndica em condomínio na Barra da Tijuca - Reprodução de vídeo

Publicado 03/09/2022 12:42 | Atualizado 03/09/2022 16:20

Rio - A Polícia Civil investiga o caso de agressão de um homem contra a síndica de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O ataque foi flagrado por uma câmera de segurança. O caso aconteceu na terça-feira passada (30).



Proprietário de um imóvel no condomínio, Amadeu Ribeiro de Souza Neto aparece na imagem da câmera de segurança acertando um tapa forte no rosto de Dayse de Souza Ribeiro, de 56 anos. A agressão aconteceu dentro da academia de um dos blocos do condomínio de luxo. No registro, é possível ver que a vítima chega a ser arremessada no chão com a força do golpe desferido pelo agressor. Ela mexia no celular, sentada em uma cadeira, quando foi atingida.

Dayse Ribeiro, de 56 anos, foi agredida com tapa no rosto por morador do condomínio onde trabalha como síndica, na Barra da Tijuca Arquivo pessoal



Segundo relato da vítima, a agressão teria sido motivada por uma proibição no uso da academia, que estaria passando por pintura naquele momento. O reparo teria sido avisado a todos os moradores do condomínio, mas o acusado insistiu em usar o espaço. Segundo relato da vítima, a agressão teria sido motivada por uma proibição no uso da academia, que estaria passando por pintura naquele momento. O reparo teria sido avisado a todos os moradores do condomínio, mas o acusado insistiu em usar o espaço.

Antes da agressão, o morador teria se negado a sair do espaço, que havia permanecido fechado ao longo do dia para o reparo. Com a permanência, a síndica teria desligado as luzes do local e insistido para que ele saísse. Na sequência, ele sai do local, mas volta e atinge Dayse com um tapa. A violência foi tamanha que ela sofreu um corte no lábio.



"O caso foi registrado como lesão corporal, então vamos pedir uma medida protetiva contra o agressor ao juiz criminal. Na parte civil, os condôminos, que já tinham uma assembleia marcada para o dia seguinte a agressão, votaram e decidiram pela expulsão desse morador. Vamos distribuir uma ação judicial pedindo a expulsão dele por ele ser antissocial, por representar risco para as outras pessoas", disse o advogado da vítima, Daniel Blank.

"Após o ocorrido, a síndica chamou a polícia pelo 190 e, na chegada da viatura, o agressor já havia se evadido do local, evitando assim o flagrante", explicou o advogado.



Ainda segundo ele, uma possível expulsão do morador do condomínio não tira o imóvel do mesmo, mas impede que ele resida no local. Antes mesmo da agressão, o comportamento do morador já havia sido alvo de três registros de ocorrência por parte da síndica, que teria ouvido de Amadeu diversos xingamentos. O ato, segundo a defesa da vítima, configura "crime contra a honra".

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca), que busca testemunhas para serem ouvidas e realiza diligências para solucionar o caso.