Mais eficientes, equipamentos podem ser usados na limpeza de ruas, praças, avenidas e outros terrenosDivulgação

Publicado 03/09/2022 14:52 | Atualizado 03/09/2022 16:06

Rio - A Comlurb começou a usar neste sábado (3), segundo dia de Rock in Rio, as duas primeiras varredeiras mecânicas compactas novas compradas pela em março para a cidade. Os equipamentos estão sendo usados para a limpeza da área interna da Cidade do Rock logo após os shows e também de ruas de acesso ao local, na Barra da Tijuca.

Os dois equipamentos, anunciados em março prelo prefeito Eduardo Paes, fazem parte de um lote de 300 veículos e equipamentos contratados pela Comlurb. Segundo a companhia, outros 18 devem ser entregues nos próximos meses. Após o Rock in Rio, os equipamentos serão utilizados na limpeza da cidade.

Diferentemente dos equipamentos antigos, as novas varredeiras compactas têm especificações técnicas que garantem mais eficiência e segurança durante a operação, como: transmissão hidrostática com tração nas quatro rodas; suspensão independente na dianteira e na traseira; freios de serviço e de estacionamento; velocidade de deslocamento devendo atingir 25 km/h e deslocamento à frente e à ré, com alerta de dispositivo sonoro.

Outra vantagem do equipamento, é que a operação de basculamento dos resíduos na traseira do veículo coletor compactador impede que os resíduos transferidos caiam na rua. Além disso, os novos modelos tem uma mangueira de alta pressão para lavagem das vias logo após a varrição, e um tubo de sucção para uso em bueiros com bocais de saída nas duas laterais da varredeira, o que tornam a limpeza ainda mais eficiente.



De acordo com a Comlurb, as varredeiras compactas têm ainda cabine fechada e climatizada, espelhos retrovisores, recipiente de resíduos coletados, bicos aspersores de água para evitar a dispersão de poeira, e escovas de sarjeta com cerdas de aço para varrição mecanizada de praças, calçadas em pedra portuguesa e superfície lisa, ciclovias e logradouros.

"A chegada das primeiras varredeiras compactas é mais um passo que damos na direção de uma limpeza urbana cada vez mais mecanizada, garantindo um serviço mais ágil e eficiente para a população, seguindo a orientação que recebemos do prefeito", afirmou Flávio Lopes, presidente da Comlurb.