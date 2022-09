Cenário de destruição em Petrópolis após as chuvas de fevereiro - Marco Pereira

Cenário de destruição em Petrópolis após as chuvas de fevereiroMarco Pereira

Publicado 01/09/2022 14:52 | Atualizado 01/09/2022 15:02

Rio- A Polícia Civil identificou nesta quarta-feira (31) o corpo de Pedro Henrique Braga Gomes, 8 anos, após seis meses do seu desaparecimento durante a tragédia das chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Ele estava no ônibus que foi arrastado pela enxurrada para dentro do rio Quitandinha.



O corpo foi identificado por exame de DNA, feito pelo Instituto de Pesquisa e Perícias Genéticas e Forenses (IPPGF), usando material genético da mãe para comparação. A coleta de material para o exame de DNA aconteceu em março, quando um corpo com características de um menino foi encontrado no Rio Piabanha.



Questionada sobre o motivo da demora, a Polícia Civil respondeu que o tempo para o resultado do exame de DNA está diretamente ligado a variáveis do cruzamento de materiais genéticos e à complexidade do estado dos cadáveres e despojos. O órgão explicou ainda que o corpo localizado no rio estava em fase de decomposição avançada, tendo grande parte esqueletizado.



A tragédia das chuvas de fevereiro em Petrópolis deixou 234 mortos. Nas imagens divulgadas na época, Pedro apareceu de mochila em cima de um ônibus que foi levado pela correnteza. Ele estava com a mãe que conseguiu escapar com vida.