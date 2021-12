Fazenda Paraíso é inaugurada em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 30/12/2021 19:14

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou nesta quinta-feira, 30, a Fazenda Paraíso, o maior Centro de Recuperação de Dependentes Químicos do país, em Xerém. O local possui alojamentos, oficinas, espaços para avicultura, piscicultura, pecuária, produção de hortaliças, gráfica para produção de material escolar, fábrica de ração, produção de blocos de concreto e cursos profissionalizantes. As instalações contam ainda com um canil público e um cemitério para cães e gatos.

O projeto, inspirado em outros modelos de sucesso do Brasil e do exterior, é uma realização da Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal. Confiante de que irá se recuperar e conquistar um emprego, Wallace Fernandes, de 32 anos, contou que pediu ajuda para perder o vício de ingerir bebida alcóolica e foi atendido pelo Governo Municipal.

“Estou aqui, na Fazenda Paraíso, determinado a parar com a compulsão em ingerir bebida alcóolica porque quero conquistar um emprego e sustentar as minhas duas filhas. Elas precisam de mim e só conseguirei um trabalho largando de vez essa dependência que acaba com os meus sonhos e os da minha família. Graças a Deus que temos este lugar que está nos acolhendo e cuidando da gente,” disse o morador do bairro Parque Beira Mar.



O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, declarou que o trabalho desenvolvido na Fazenda Paraíso será de constância.

“Nós já vemos isso aqui como um projeto social de maior case de sucesso do Brasil porque é só replicá-lo em todos os municípios do país. Nós podemos até ter um cidadão envolvido com as drogas, mas o que não aceitamos é ele ficar jogado. Nós temos a obrigação, como ser humano, de cuidar dele e oferecer alternativas para poder vencer o vício. Nós vamos mudar essa realidade. Esse país não foi constituído para ter miseráveis. Queremos o nosso povo feliz, vivendo com dignidade” disse o prefeito.

Já o governador Cláudio Castro cumprimentou a todos e contou que era um momento de comemoração.

“Estamos aqui para celebrar porque depois de muito tempo o ser humano volta a ser a principal meta. O que a gente enxerga, hoje, é que o cidadão volta a ter protagonismo. A nossa parceria beneficia o povo. O trabalho que você está fazendo rompe com as fronteiras de Duque de Caxias, Washington. Você não é um prefeito municipal. Você é um prefeito estadual”, finalizou o governador.