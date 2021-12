Reizilan Cartola Netto, neto do grande sambista Cartola, que vai apresentar repertório com os grandes clássicos do samba no Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 28/12/2021 15:22

Duque de Caxias - Na última quinta-feira de 2021, dia 30/12, às 19h30, o Caxias Shopping vai promover mais um show do projeto Palco Caxias Shopping. Para celebrar a chegada do ano novo, o convidado será o músico Reizilan Cartola Netto, neto do grande sambista Cartola, um dos compositores mais importantes do país. A apresentação gratuita trará repertório recheado dos grandes clássicos do samba.

Com uma programação de shows imperdíveis, o projeto Palco Caxias Shopping transforma a praça de alimentação do empreendimento em um ponto de encontro para os clientes aproveitarem o happy hour, com muita descontração e ótima gastronomia, ao som de uma boa música ao vivo.

Palco Caxias Shopping

Dia 30/12 – Quinta-feira - Reizilan Cartola Netto - Samba

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação

ENTRADA GRATUITA