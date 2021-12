os treinamentos do Instituto podem ser uma forma de melhorar a qualificação profissional sobretudo das pessoas com mais de 50 anos - Divulgação

Publicado 24/12/2021 11:35

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec, possui uma parceria com a academia americana Cisco. A Cisco Networking Academy é um programa global de educação de tecnologia da informação e segurança cibernética que tem convênios com instituições de ensino do mundo todo. A academia condecorou a Fundação pelo aumento do número de matriculados na plataforma, representando um salto de 30% em 2021.

Durante o ano foram distribuídas vagas para cinco cursos: alfabetização digital, empreendedorismo, introdução à segurança cibernética, fundamentos em segurança cibernética e introdução à internet de todas as coisas. O sucesso do termo de cooperação em 2021 foi tão grande que a Fundação registrou um crescimento de 100% no número de matriculados em relação ao ano passado. Mais de 36 mil alunos foram certificados com os cursos da plataforma.



Segundo o presidente da Fundec, Jonas Santana, as conquistas são fruto do trabalho feito pelo prefeito Washington Reis e do entendimento dos alunos da importância de uma especialização à distância.



"A Fundação oferece cursos em duas frentes: presencial e on-line. A modalidade à distância possui características importantes e a principal delas é o aluno poder fazer o seu próprio cronograma de estudos, respeitando seu tempo e aprendendo no momento mais oportuno aliado às outras tarefas que ele tem no dia a dia", afirmou.